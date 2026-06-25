Histoire de Saint-Paul & des premiers réunionnais

L'histoire de La Réunion a commencé à Saint-Paul, terre d'accueil de ses premiers habitants connus arrivés au milieu du XVIIe siècle. Saint-Paul a ainsi une histoire qui, à ses débuts, se confond avec celle de l'île dont elle a été la première capitale. Ville portuaire animée à l'époque florissante du café et de la canne à sucre, dans la seconde moitié du XIXe siècle Saint-Paul connaît une longue période de léthargie qui prend fin seulement à la suite de la départementalisation de l'île en 1946. Né en 1942 dans cette commune de Saint-Paul où il réside, l'auteur analyse les premières phases de son peuplement, puis la genèse et l'évolution d'une ville qu'il a vue prendre un nouvel essor dans les années 1960. Dans les hauts, les effets de la départementalisation de 1946 ont été un peu plus tardifs mais, à partir de 1970, les villages ne cessent de s'étendre, souvent au détriment des terres agricoles, et de s'équiper en écoles, commerces, services de santé et autres. Liée au développement du tourisme, l'urbanisation du littoral de Saint-Gilles et de La Saline est encore plus spectaculaire et la ville-centre de Saint-Paul se retrouve vite moins peuplée que ses écarts ruraux et balnéaires. Le présent ouvrage est le fruit des recherches aux archives et sur le terrain que l'auteur a menées en tant qu'étudiant puis poursuivies comme enseignant et retraité de l'Education nationale. Elles lui permettent aujourd'hui de faire mieux connaître l'histoire de Saint-Paul et d'opposer la force des documents et la réalité des faits aux idées reçues, aux certitudes infondées et aux tentatives de réécrire certains aspects de cette histoire par le biais de commémorations, d'édifications de stèles ou de redénominations de sites et espaces publics.