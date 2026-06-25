Banquets méditerranéens entre grecs, étrusques et gaulois

Les pratiques alimentaires antiques, et plus spécifiquement les repas collectifs, sont un langage complexe. Le choix des aliments, leur mode de préparation, les ustensiles utilisés, l'organisation et les manières de table sont toujours codifiés et présentent une forte dimension culturelle et sociale. A l'occasion de ces banquets, donnés pour célébrer la vie ou en l'honneur des morts et des dieux, les participants adoptent des valeurs, des règles sociales et des pratiques de consommation communes. La Méditerranée nord-occidentale, caractérisée par de fortes interactions entre les cultures grecque phocéenne, étrusque et gauloise, offre un terrain d'étude idéal pour aborder cette thématique du banquet. Au-delà d'une apparente similitude des objets mis au jour lors des fouilles archéologiques – souvent interprétés au filtre du modèle grec – se pose en effet la question de la réalité et de la diversité des rites selon les contextes et les domaines culturels.