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Stranger Things Saison 2

Matthew J. Gilbert

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Une novélisation officielle adaptée à la jeunesse : ce livre retrace fidèlement la deuxième saison de Stranger Things et promet de captiver les enfants de 8 à 12 ans, ainsi que les fans de tous âges. Un an s'est écoulé depuis qu'Hawkins est devenu le lieu d'événements paranormaux. La vie a repris son cours... ou presque ? Mike, Lucas et Dustin sont fascinés par une nouvelle élève nommée Max. Will est troublé par de terrifiantes visions représentant un monstre. Les pouvoirs psychiques d'Onze s'étendent encore plus lorsqu'elle en apprend davantage sur son passé. Existent-ils d'autres enfants comme elle ?

Par Matthew J. Gilbert
Chez Michel Lafon

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Auteur

Matthew J. Gilbert

Editeur

Michel Lafon

Genre

Mondes fantastiques

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Stranger Things Saison 2

Matthew J. Gilbert

Paru le 25/06/2026

324 pages

Michel Lafon

12,95 €

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