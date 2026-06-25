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Stranger Things Saison 1

Matthew J. Gilbert

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Ce récit adapté aux juniors retrace la première saison de la série mythique Stranger Things et inclut huit pages d'images colorées provenant de la série. Bienvenue à Hawkins, une petite ville où rien d'excitant ne se produit... jusqu'à ce qu'un adolescent, Will Byers, disparaisse une nuit, sans laisser de traces. Ses amis Mike, Lucas et Dustin se lancent à sa recherche et se retrouvent plongés dans des expériences secrètes mêlées à de terrifiantes forces surnaturelles. Onze, jeune fille aux incroyables pouvoirs psychiques, est-elle la clé de ce mystère ?

Par Matthew J. Gilbert
Chez Michel Lafon

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Auteur

Matthew J. Gilbert

Editeur

Michel Lafon

Genre

Mondes fantastiques

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Stranger Things Saison 1

Matthew J. Gilbert

Paru le 25/06/2026

324 pages

Michel Lafon

12,95 €

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