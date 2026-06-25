Stranger Things Saison 1

Ce récit adapté aux juniors retrace la première saison de la série mythique Stranger Things et inclut huit pages d'images colorées provenant de la série. Bienvenue à Hawkins, une petite ville où rien d'excitant ne se produit... jusqu'à ce qu'un adolescent, Will Byers, disparaisse une nuit, sans laisser de traces. Ses amis Mike, Lucas et Dustin se lancent à sa recherche et se retrouvent plongés dans des expériences secrètes mêlées à de terrifiantes forces surnaturelles. Onze, jeune fille aux incroyables pouvoirs psychiques, est-elle la clé de ce mystère ?