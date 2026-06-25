Le Chant des souvenirs Tome 1

De Milan à la Lombardie rurale, cette saga familiale bouleversante suit le destin de deux femmes - une mère et sa fille - prises dans la tourmente de l'Histoire. Italie, 1939. Enfant vive, Bianca grandit dans une belle maison milanaise où sa mère, Giovanna, travaille comme domestique. Le monde de Bianca est fait de petits bonheurs simples - les jeux, l'école, les odeurs de cuisine. Mais quand la Seconde Guerre mondiale éclate, les bombes obligent mère et fille à se réfugier à la campagne, dans la ferme de la soeur de Giovanna. Là, les secrets remontent à la surface, et le cocon de Bianca se fissure... Carmen Laterza a défrayé la chronique en Italie en 2024 quand son roman autoédité L'Ultima Spiaggia a f ait partie de la première liste du prix Strega (le Goncourt italien) en 2024 . Une révolution !