Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Le Chant des souvenirs Tome 1

Carmen Laterza

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De Milan à la Lombardie rurale, cette saga familiale bouleversante suit le destin de deux femmes - une mère et sa fille - prises dans la tourmente de l'Histoire. Italie, 1939. Enfant vive, Bianca grandit dans une belle maison milanaise où sa mère, Giovanna, travaille comme domestique. Le monde de Bianca est fait de petits bonheurs simples - les jeux, l'école, les odeurs de cuisine. Mais quand la Seconde Guerre mondiale éclate, les bombes obligent mère et fille à se réfugier à la campagne, dans la ferme de la soeur de Giovanna. Là, les secrets remontent à la surface, et le cocon de Bianca se fissure... Carmen Laterza a défrayé la chronique en Italie en 2024 quand son roman autoédité L'Ultima Spiaggia a f ait partie de la première liste du prix Strega (le Goncourt italien) en 2024 . Une révolution !

Par Carmen Laterza
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Carmen Laterza

Editeur

Michel Lafon

Genre

Romans historiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Chant des souvenirs Tome 1 par Carmen Laterza

Commenter ce livre

 

Le Chant des souvenirs Tome 1

Carmen Laterza

Paru le 25/06/2026

320 pages

Michel Lafon

20,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749965116
9782749965116
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.