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Vie sociale 53 - Les valeurs du travail social ont-elles un avenir ?

Collectif

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La référence aux valeurs est souvent négligée et mise en second par rapport aux urgences du moment. Or, l'importance des valeurs doit être réaffirmée avec force et ceci pour au moins trois raisons : - la montée des dérives gestionnaires, à tous les niveaux, qui conduisent à un rétrécissement des ambitions portées par des valeurs historiques qui ont été au fondement du travail social ; - un contexte de recherche de sens souligné par le Livre blanc du travail social, sur fond de segmentation des politiques, des institutions, des métiers ; - un doute croissant sur les finalités de l'action sociale qui amène, dans la pratique, à un flou sur les conduites à tenir ; ce doute engendre, par défaut de régulation et de reconnaissance sociale, une démobilisation de beaucoup de travailleurs sociaux et favorise la baisse d'attractivité des métiers du social. Mais le constat des menaces qui pèsent sur les valeurs du travail social, notamment celles ayant été intégrées à la définition du travail social dans le code de l'action sociale et des familles, ne peut pas faire perdre de vue une question centrale : ces valeurs sont-elles un socle intemporel ou sont-elles susceptibles d'évoluer ? Ce qui nous renvoie à un autre présupposé : parce que ces valeurs s'inscrivent dans une histoire, elles ont un avenir. Pour autant, en est-on si sûrs ?

Par Collectif
Chez Erès

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Auteur

Collectif

Editeur

Erès

Genre

Travail social

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Vie sociale 53 - Les valeurs du travail social ont-elles un avenir ?

Collectif

Paru le 09/07/2026

Erès

20,00 €

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