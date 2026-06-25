Le pacifisme dans un monde en mutation

Le présent ouvrage est le fruit d'un colloque tenu à l'Université de Bourgogne en novembre 2024 qui s'est posé la question du pacifisme au XXIe siècle. Question sans doute ambitieuse dans le monde tel qu'il était et est encore aujourd'hui, c'est-à-dire où la guerre d'agression, meurtrière, horrible et dévastatrice, nous enserre et semble devenir banale, sinon normale. Dans ce lourd contexte, quand nous avons engagé la réflexion au sein du CREDESPO et de l'IPP, il nous a semblé que questionner, à nouveaux frais, le thème du pacifisme pouvait avoir un écho certain. Notre appel à communication a connu un succès relatif pour tout dire, mais largement suffisant afin d'organiser un tel colloque. Etait-il perçu comme un contre-pied à l'actualité, une provocation iconoclaste ou seulement le désir de mieux appréhender un concept finalement peu discuté ou peu analysé en France ?