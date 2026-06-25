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Les romans de la rentrée littéraire 2026
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Le royaume à l’envers

Donald B. Kraybill, Kraybill . Donald

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Dans Le royaume à l'envers, Donald B. Kraybill explore la manière dont Jésus renverse les valeurs habituelles du pouvoir, de la richesse, de la religion et de la réussite. En replaçant son message dans le contexte historique, politique et religieux de la Palestine du Ier siècle, l'auteur montre que l'annonce du royaume de Dieu constitue une véritable révolution - non violente, mais profondément radicale. A travers l'enseignement et les actes de Jésus, ce livre révèle un royaume où les humbles sont élevés, où le service remplace la domination, où l'amour des ennemis l'emporte sur la force, et où la fidélité à Dieu transforme les relations sociales, économiques et spirituelles. Accessible et solidement documenté, cet ouvrage invite le lecteur à redécouvrir la portée concrète de l'Evangile pour la vie personnelle, l'Eglise et la société aujourd'hui.

Par Donald B. Kraybill, Kraybill . Donald
Chez CLC Editions

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Auteur

Donald B. Kraybill, Kraybill . Donald

Editeur

CLC Editions

Genre

Vie chrétienne

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Le royaume à l’envers

Donald B. Kraybill, Kraybill . Donald

Paru le 09/07/2026

332 pages

CLC Editions

17,00 €

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