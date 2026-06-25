Dans Le royaume à l'envers, Donald B. Kraybill explore la manière dont Jésus renverse les valeurs habituelles du pouvoir, de la richesse, de la religion et de la réussite. En replaçant son message dans le contexte historique, politique et religieux de la Palestine du Ier siècle, l'auteur montre que l'annonce du royaume de Dieu constitue une véritable révolution - non violente, mais profondément radicale. A travers l'enseignement et les actes de Jésus, ce livre révèle un royaume où les humbles sont élevés, où le service remplace la domination, où l'amour des ennemis l'emporte sur la force, et où la fidélité à Dieu transforme les relations sociales, économiques et spirituelles. Accessible et solidement documenté, cet ouvrage invite le lecteur à redécouvrir la portée concrète de l'Evangile pour la vie personnelle, l'Eglise et la société aujourd'hui.