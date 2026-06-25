La puissance des ténèbres

Lors de notre baptême, le prêtre nous invite à renoncer à Satan. Que signifie cette invitation qui accompagne cette entrée dans la vie chrétienne ? Comment percevoir les forces des ténèbres qui pèsent sur nos vies et y résister, pour mieux vivre en plénitude ? Comment mieux combattre nos démons ? Anselm Grün nous répond en proposant une doctrine renouvelée sur le sujet pour mieux se faire comprendre de nos contemporains. Il revisite la Bible, où les démons sont présents, puis la tradition monastique où les moines mènent un combat spirituel contre les passions. Face aux difficultés, il s'agit de mobiliser des méthodes psychologiques pour mieux gérer ses émotions. Mais aujourd'hui, nous sommes soumis tendances destructrices : flot de la communication, spiritualité instrumentalisée, absolutisation de l'économie, force de l'ego, pression des attentes, manque de compassion... Contre cela aussi, il faut savoir mobiliser les forces d'espérance.