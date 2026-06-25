Colorie & joue Disney Stitch

Un livre de coloriage pour découvrir Stitch et ses amis avec un quizz pour tester ses connaissances et gagner, à chaque bonne réponse, des cartes à colorier et composer une jolie scène. Les enfants vont s'amuser à colorier Stitch, Angel et tous leurs amis tout en découvrant plein d'informations sur leur univers. Puis, place au super quiz de Stitch : chaque bonne réponse leur permet de gagner une carte. En remportant toutes les cartes, ils pourront les assembler pour créer une jolie scène finale à colorier en suivant le modèle couleur.