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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Poncia Vicencio

Conceição Evaristo, Conceição Evaristo

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Poncia Vicêncio, petite-fille d'esclaves, habite sur les terres de son ancien maître de plantation. Mais malgré l'abolition de l'esclavage, la liberté est une vaine promesse et Poncia décide de partir en ville, où elle vient grossir les rangs des favelas. Dépossédée de ses racines et de sa famille, Poncia Vicêncio cherche à retrouver son histoire et son identité. Dans une écriture simple et poétique dialoguant entre passé et présent, entre les souvenirs et la vie, ce roman multi-primé retrace la vie de nombreuses femmes noires invisibilisées - leurs douleurs, leurs angoisses, leur solitude. Mais ce qui frappe surtout, c'est leur détermination à vivre et à se reconstruire. Conceição Evaristo est la plus importante voix de la littérature afro-brésilienne et féminine. Entre engagement et devoir de mémoire, toute son Åuvre témoigne de la résistance des femmes qui construisent leur liberté et s'affirment avec dignité. Avec ses autres romans, Insoumises et Banzo mémoires de la favela, elle a

Par Conceição Evaristo, Conceição Evaristo
Chez Anacaona Editions

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Auteur

Conceição Evaristo, Conceição Evaristo

Editeur

Anacaona Editions

Genre

Littérature portugaise

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Poncia Vicencio

Conceição Evaristo, Conceição Evaristo trad. Paula Anacaona, Patrick Louis

Paru le 25/06/2026

148 pages

Anacaona Editions

15,00 €

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