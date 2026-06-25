Réalisme animal Réalisé avec le soutien exceptionnel du musée d'Orsay, ce catalogue évoque un tournant majeur de l'histoire de l'art : la reconnaissance de l'animal comme sujet à part entière. Richement illustré, il retrace les origines de cette tradition, depuis la peinture hollandaise de Paulus Potter jusqu'aux artistes naturalistes de la fin du siècle. Il explore l'évolution du regard porté sur l'animal, tour à tour ressource économique, être sensible et figure d'empathie, révélant les profondes transformations des relations entre l'homme et le vivant. Coédition Musée départemental Gustave Courbet