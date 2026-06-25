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Réalisme animal

Thierry Laugée, Benjamin Foudral

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Réalisme animal Réalisé avec le soutien exceptionnel du musée d'Orsay, ce catalogue évoque un tournant majeur de l'histoire de l'art : la reconnaissance de l'animal comme sujet à part entière. Richement illustré, il retrace les origines de cette tradition, depuis la peinture hollandaise de Paulus Potter jusqu'aux artistes naturalistes de la fin du siècle. Il explore l'évolution du regard porté sur l'animal, tour à tour ressource économique, être sensible et figure d'empathie, révélant les profondes transformations des relations entre l'homme et le vivant. Coédition Musée départemental Gustave Courbet

Par Thierry Laugée, Benjamin Foudral
Chez Editions Sans Egal

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Auteur

Thierry Laugée, Benjamin Foudral

Editeur

Editions Sans Egal

Genre

Ecrits sur l'art

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Réalisme animal

Thierry Laugée, Benjamin Foudral

Paru le 25/06/2026

176 pages

Editions Sans Egal

29,00 €

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Scannez le code barre 9782488664141
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