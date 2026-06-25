Le chemin de la fête

C'est l'anniversaire du lièvre et ses amis, le castor, la grenouille, la taupe, l'écureuil, le loup et la luciole, se préparent à se rendre à sa fête. Pour l'occasion, ils ont préparé un gâteau géant. Cependant, le chemin pour arriver chez le lièvre est semé d'embûches. Tour à tour, ils rencontrent un ravin, un ruisseau, une clôture, un mur de noix, des chiens et un tunnel obscur. A chaque obstacle, c'est l'un des amis, grâce à son talent unique, qui trouve la solution. Le castor utilise ses dents pour faire un pont, la grenouille reconstruit le passage en pierre, la taupe creuse un tunnel, l'écureuil casse les noix, le loup fait fuir les chiens avec son hurlement, et la luciole éclaire le chemin. Une fois arrivés, ils découvrent que le gâteau a disparu ! Le coupable est le corbeau, qui, pensant ne pas avoir été invité, a saboté leur parcours pour se venger. Les amis découvrent que le corbeau a bien reçu son invitation, mais qu'elle a été emportée par le vent. Le corbeau, honteux, leur rend le gâteau, et ils peuvent enfin célébrer l'anniversaire du lièvre. Ce livre est un voyage plein de surprises et de pistes cachées, où l'entraide et l'ingéniosité sont à l'honneur. Il célèbre la force de l'amitié et l'importance de la reconnaissance de ce qui rend chacun unique.