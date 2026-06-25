Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

Le chemin de la fête

Martí Meritxell

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est l'anniversaire du lièvre et ses amis, le castor, la grenouille, la taupe, l'écureuil, le loup et la luciole, se préparent à se rendre à sa fête. Pour l'occasion, ils ont préparé un gâteau géant. Cependant, le chemin pour arriver chez le lièvre est semé d'embûches. Tour à tour, ils rencontrent un ravin, un ruisseau, une clôture, un mur de noix, des chiens et un tunnel obscur. A chaque obstacle, c'est l'un des amis, grâce à son talent unique, qui trouve la solution. Le castor utilise ses dents pour faire un pont, la grenouille reconstruit le passage en pierre, la taupe creuse un tunnel, l'écureuil casse les noix, le loup fait fuir les chiens avec son hurlement, et la luciole éclaire le chemin. Une fois arrivés, ils découvrent que le gâteau a disparu ! Le coupable est le corbeau, qui, pensant ne pas avoir été invité, a saboté leur parcours pour se venger. Les amis découvrent que le corbeau a bien reçu son invitation, mais qu'elle a été emportée par le vent. Le corbeau, honteux, leur rend le gâteau, et ils peuvent enfin célébrer l'anniversaire du lièvre. Ce livre est un voyage plein de surprises et de pistes cachées, où l'entraide et l'ingéniosité sont à l'honneur. Il célèbre la force de l'amitié et l'importance de la reconnaissance de ce qui rend chacun unique.

Par Martí Meritxell
Chez Arlequin Editions

|

Auteur

Martí Meritxell

Editeur

Arlequin Editions

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le chemin de la fête par Martí Meritxell

Commenter ce livre

 

Le chemin de la fête

Martí Meritxell

Paru le 25/06/2026

48 pages

Arlequin Editions

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488451116
9782488451116
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.