Construire sa maison container

A la fois originales et insolites, les maisons containers sont de plus en plus présentes dans notre environnement et résolument inscrites dans notre époque. Parfaites pour se loger à moindre coût et de manière très design, elles donnent lieu à un réel engagement pour le développement durable, notamment avec le recyclage et les économies d'énergie qu'elles permettent. Cet ouvrage augmenté et mis à jour à l'occasion de sa 5e édition, notamment sur la question des normes, se propose de vous guider pas à pas et de façon très concrète dans votre projet de construction d'une maison container, de la conception du projet au permis de construire, de l'achat d'un container à sa transformation, des travaux de construction aux aménagements, à faire ou à faire faire. Une part importante de l'ouvrage est également consacrée aux questions écologiques et normes écoresponsables qui vont de pair avec cet habitat. Les informations techniques qui accompagnent les six cas détaillés qui clôturent l'ouvrage (six maisons containers types, de différentes surfaces et volumes), vous permettront de travailler votre projet au plus près de cas réels.