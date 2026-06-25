Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Sacs et pochettes en macramé

Fanny Freyssinet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La bohème chic version française Incontournable de la déco, le macramé est ici proposé en version mode, sous forme de sacs et pochettes dans le style boho-chic. La combinaison des noeuds et des couleurs permet d'obtenir une grande variété d'effets. Après un chapitre technique expliquant chaque noeud, schémas et photos à l'appui, 15 modèles de difficulté variée sont proposés, décomposés étape par étape. Chacun introduit une nouvelle technique ou une variante d'un nouage, permettant au lecteur de développer progressivement sa maîtrise du macramé. Pochettes, sacs à main et cabas de diverses tailles rivalisent de raffinement, démontrant que le macramé est une alternative parfaite au crochet pour créer des modèles tendance et durables.

Par Fanny Freyssinet
Chez Eyrolles

|

Auteur

Fanny Freyssinet

Editeur

Eyrolles

Genre

Couture, tricot

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sacs et pochettes en macramé par Fanny Freyssinet

Commenter ce livre

 

Sacs et pochettes en macramé

Fanny Freyssinet

Paru le 25/06/2026

Eyrolles

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416022340
9782416022340
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.