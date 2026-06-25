Sacs et pochettes en macramé

La bohème chic version française Incontournable de la déco, le macramé est ici proposé en version mode, sous forme de sacs et pochettes dans le style boho-chic. La combinaison des noeuds et des couleurs permet d'obtenir une grande variété d'effets. Après un chapitre technique expliquant chaque noeud, schémas et photos à l'appui, 15 modèles de difficulté variée sont proposés, décomposés étape par étape. Chacun introduit une nouvelle technique ou une variante d'un nouage, permettant au lecteur de développer progressivement sa maîtrise du macramé. Pochettes, sacs à main et cabas de diverses tailles rivalisent de raffinement, démontrant que le macramé est une alternative parfaite au crochet pour créer des modèles tendance et durables.