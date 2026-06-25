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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Les fils de l'orage Tome 2

Claudie Séry

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Suite au mariage forcé de Catherine, la jeune fille quitte le domaine familial de Montfort pour suivre son mari. Mais elle porte un lourd secret : elle est enceinte et attend un bébé qui n'est pas de son mari. Alors que les tensions se font de plus en plus vives dans le royaume de France en ce printemps 1789, Catherine réussira-t-elle à rester fidèle à son mari devant Dieu, Jean ou devra-t-elle se résoudre à être l'épouse de Paul ? A moins que la Révolution ne décide pour elle...

Par Claudie Séry
Chez Editions Emmanuel

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Auteur

Claudie Séry

Editeur

Editions Emmanuel

Genre

XVIIIe siècle

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Les fils de l'orage Tome 2

Claudie Séry

Paru le 25/06/2026

384 pages

Editions Emmanuel

16,90 €

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Scannez le code barre 9782384333547
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