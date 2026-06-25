Les fils de l'orage Tome 2

Suite au mariage forcé de Catherine, la jeune fille quitte le domaine familial de Montfort pour suivre son mari. Mais elle porte un lourd secret : elle est enceinte et attend un bébé qui n'est pas de son mari. Alors que les tensions se font de plus en plus vives dans le royaume de France en ce printemps 1789, Catherine réussira-t-elle à rester fidèle à son mari devant Dieu, Jean ou devra-t-elle se résoudre à être l'épouse de Paul ? A moins que la Révolution ne décide pour elle...