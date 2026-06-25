Vanilla Kiss

Il était le chaos. Elle, la perfection qu'on attendait d'elle. Quand leurs mondes se percutent dans une boîte de nuit clandestine, Kieran et Camille ignorent qu'ils deviendront frère et soeur le lendemain. Dès lors, tout devient à la fois interdit... et inévitable. Dans les couloirs dorés du lycée Ravenshade, Camille règne sur un empire d'apparences et de cruauté, où l'humiliation est une arme tranchante. Mais derrière son masque, elle rêve d'échapper à son trône et de sentir ce feu qui lui manque tant. Kieran, lui, déteste ce monde où l'argent autorise tous les vices. Et pourtant, il décèle chez Camille une lumière fragile. Epuisée de jouer un rôle, Camille se raccroche à lui et le supplie de l'initier aux plaisirs de la chair. Kieran le sait, lui succomber, c'est risquer de la détruire — et de se perdre lui-même. Mais renoncer à elle est bien plus difficile qu'il ne l'imaginait. Entre mensonges, blessures et jeux dangereux, ils devront choisir : obéir aux règles ou s'abandonner à l'interdit. Et si cet amour défendu était la seule façon pour eux de se libérer ?