Je m'appelle Akemi. Ancienne prostituée, j'ai été sauvée par Kaemon, le chef yakuza des Hayato. Alors quand notre clan est menacé, il est de mon devoir de protéger les miens. Sans aucune hésitation, j'accepte d'infiltrer nos ennemis, les Dark lotus, pour que nous puissions les éradiquer. Le plan aurait pu être simple, si Kaemon n'avait pas fait alliance avec Kaizen, le lieutenant du clan rival, les Misturu. Cet homme sombre, charismatique, puissant me fascine autant qu'il me trouble. Plus j'apprends à le connaître, plus il éveille en moi des émotions inconnues. C'est dangereux, trop dangereux. Entre rivalité et désir, chaque pas me rapproche un peu plus du danger. Kaizen sera-t-il l'instrument de ma délivrance... ou de ma déchéance ?