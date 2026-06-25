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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Akemi

Vanessa Degardin

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Je m'appelle Akemi. Ancienne prostituée, j'ai été sauvée par Kaemon, le chef yakuza des Hayato. Alors quand notre clan est menacé, il est de mon devoir de protéger les miens. Sans aucune hésitation, j'accepte d'infiltrer nos ennemis, les Dark lotus, pour que nous puissions les éradiquer. Le plan aurait pu être simple, si Kaemon n'avait pas fait alliance avec Kaizen, le lieutenant du clan rival, les Misturu. Cet homme sombre, charismatique, puissant me fascine autant qu'il me trouble. Plus j'apprends à le connaître, plus il éveille en moi des émotions inconnues. C'est dangereux, trop dangereux. Entre rivalité et désir, chaque pas me rapproche un peu plus du danger. Kaizen sera-t-il l'instrument de ma délivrance... ou de ma déchéance ?

Par Vanessa Degardin
Chez Black Ink Editions

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Auteur

Vanessa Degardin

Editeur

Black Ink Editions

Genre

Romance sexy

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Akemi

Vanessa Degardin

Paru le 25/06/2026

450 pages

Black Ink Editions

19,00 €

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