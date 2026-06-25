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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Le canon littéraire

Guillaume Bridet, Jacques Poirier

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Faut-il préserver le canon, le transformer, le contester ou l'abandonner ? En confrontant des approches issues de l'histoire littéraire, de la théorie critique, des cultural studies ou encore des méthodes quantitatives, ce volume met en évidence la pluralité des positions adoptées face au canon. Certaines contributions en défendent la nécessité comme principe structurant ; d'autres soulignent ses mécanismes d'exclusion ; d'autres encore déplacent le débat vers la question plus large de la valeur et des hiérarchies culturelles. Sans chercher à trancher, l'ensemble compose une cartographie des controverses actuelles et montre que le canon, loin d'être une entité figée, constitue un espace de négociation permanent.

Par Guillaume Bridet, Jacques Poirier
Chez Presses Sorbonne Nouvelle

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Auteur

Guillaume Bridet, Jacques Poirier

Editeur

Presses Sorbonne Nouvelle

Genre

Critique

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Le canon littéraire

Guillaume Bridet, Jacques Poirier

Paru le 25/06/2026

300 pages

Presses Sorbonne Nouvelle

20,00 €

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