Le canon littéraire

Faut-il préserver le canon, le transformer, le contester ou l'abandonner ? En confrontant des approches issues de l'histoire littéraire, de la théorie critique, des cultural studies ou encore des méthodes quantitatives, ce volume met en évidence la pluralité des positions adoptées face au canon. Certaines contributions en défendent la nécessité comme principe structurant ; d'autres soulignent ses mécanismes d'exclusion ; d'autres encore déplacent le débat vers la question plus large de la valeur et des hiérarchies culturelles. Sans chercher à trancher, l'ensemble compose une cartographie des controverses actuelles et montre que le canon, loin d'être une entité figée, constitue un espace de négociation permanent.