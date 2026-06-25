Genèse de la victoire

Après la chute de l'Union soviétique, l'Arménie s'est retrouvée plongée dans la guerre et dans une crise économique profonde. Au milieu des pénuries diverses, les enfants ont été les premières victimes de la faim et du froid. Ce récit suit trois d'entre eux à Erevan, à la frontière et en Artsakh. Chacune de leurs histoires est le récit d'une petite victoire - sur l'ennemi, sur les conditions difficiles et sur leurs propres peurs. Malgré la noirceur du quotidien, ils transforment la réalité en jeu. Leur résilience face au chaos est commune à toute une génération issue des décombres de l'Histoire. Sara Nalbandyan, née en 1977 à Erevan, en Arménie, est dramaturge, scénariste et réalisatrice. Son écriture, à la fois introspective et minimaliste, explore la mémoire, l'identité et les relations humaines. Elle s'inscrit principalement dans le domaine du théâtre documentaire et celui du cinéma, tant documentaire que de fi ction. Ses textes ont reçu différentes récompenses, dont le prix national du théâtre d'Arménie "Artavazd" , et ont été représentés notamment en Artsakh (Haut-Karabakh), sur la scène du Théâtre d'Etat Hamazgaïn à Erevan, ainsi qu'à la Biennale de Wiesbaden.