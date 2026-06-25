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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Genèse de la victoire

Sara Nalbandyan

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Après la chute de l'Union soviétique, l'Arménie s'est retrouvée plongée dans la guerre et dans une crise économique profonde. Au milieu des pénuries diverses, les enfants ont été les premières victimes de la faim et du froid. Ce récit suit trois d'entre eux à Erevan, à la frontière et en Artsakh. Chacune de leurs histoires est le récit d'une petite victoire - sur l'ennemi, sur les conditions difficiles et sur leurs propres peurs. Malgré la noirceur du quotidien, ils transforment la réalité en jeu. Leur résilience face au chaos est commune à toute une génération issue des décombres de l'Histoire. Sara Nalbandyan, née en 1977 à Erevan, en Arménie, est dramaturge, scénariste et réalisatrice. Son écriture, à la fois introspective et minimaliste, explore la mémoire, l'identité et les relations humaines. Elle s'inscrit principalement dans le domaine du théâtre documentaire et celui du cinéma, tant documentaire que de fi ction. Ses textes ont reçu différentes récompenses, dont le prix national du théâtre d'Arménie "Artavazd" , et ont été représentés notamment en Artsakh (Haut-Karabakh), sur la scène du Théâtre d'Etat Hamazgaïn à Erevan, ainsi qu'à la Biennale de Wiesbaden.

Par Sara Nalbandyan
Chez L'Espace d'un instant

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Auteur

Sara Nalbandyan

Editeur

L'Espace d'un instant

Genre

Théâtre - Pièces

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Genèse de la victoire

Sara Nalbandyan trad. Lusiné Abgarian

Paru le 25/06/2026

100 pages

L'Espace d'un instant

13,00 €

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