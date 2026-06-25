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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

La vie pour la Gloire du Père

Eugénia Ravasio

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Ce livre présente le message reçu par mère Eugenia Ravasio en 1932, dont l'objectif principal est de faire connaître Dieu comme un Père infiniment tendre et proche de ses enfants, afin de dissiper toute crainte excessive à son égard. Le récit souligne ensuite la mission concrète de la religieuse, notamment son engagement exemplaire auprès des lépreux en Afrique où elle a oeuvré pour leur redonner dignité et liberté. L'oeuvre appelle également à l'instauration d'une fête liturgique spécifique dédiée au Père pour honorer sa présence et compléter le culte rendu à la Trinité. A travers ces enseignements, l'auteur insiste sur l'importance de vivre selon l'Evangile avec humilité pour puiser à la source de l'amour divin. Enfin, l'ouvrage conclut sur l'espérance d'une unité profonde de la famille humaine, rassemblée dans la reconnaissance d'une paternité divine commune et universelle.

Par Eugénia Ravasio
Chez Rassemblement à son image Editions

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Auteur

Eugénia Ravasio

Editeur

Rassemblement à son image Editions

Genre

Prière et spiritualité

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La vie pour la Gloire du Père

Eugénia Ravasio

Paru le 09/07/2026

92 pages

Rassemblement à son image Editions

10,00 €

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Scannez le code barre 9782364638020
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