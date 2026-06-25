La vie pour la Gloire du Père

Ce livre présente le message reçu par mère Eugenia Ravasio en 1932, dont l'objectif principal est de faire connaître Dieu comme un Père infiniment tendre et proche de ses enfants, afin de dissiper toute crainte excessive à son égard. Le récit souligne ensuite la mission concrète de la religieuse, notamment son engagement exemplaire auprès des lépreux en Afrique où elle a oeuvré pour leur redonner dignité et liberté. L'oeuvre appelle également à l'instauration d'une fête liturgique spécifique dédiée au Père pour honorer sa présence et compléter le culte rendu à la Trinité. A travers ces enseignements, l'auteur insiste sur l'importance de vivre selon l'Evangile avec humilité pour puiser à la source de l'amour divin. Enfin, l'ouvrage conclut sur l'espérance d'une unité profonde de la famille humaine, rassemblée dans la reconnaissance d'une paternité divine commune et universelle.