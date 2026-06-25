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Les romans de la rentrée littéraire 2026

Chercheur, expert, lanceur d’alerte, militant

Patrick Bouchet

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Un ouvrage éclairant les difficultés d'être un chercheur éthique et responsable dans le sport au coeur de polémiques et controverses politiques, économiques, sociales et environnementales. Pour pérenniser l'existence du sport et des loisirs actifs, les défis et les enjeux n'ont jamais été aussi importants. Dans un contexte de dérèglement qui n'est plus seulement climatique, et face aux polémiques et aux controverses, comment les scientifiques peuvent-ils s'impliquer davantage et asseoir leur légitimité ? En tant que citoyens éclairés voire militants engagés, experts ou lanceurs d'alerte, ils respectent des règles éthiques et ontologiques afin de produire et diffuser les connaissances les plus objectives possibles et accessibles à tous. Cet ouvrage collectif propose de questionner le métier de chercheur en management du sport par le biais de regards pluriels, croisés et critiques.

Par Patrick Bouchet
Chez Editions Universitaires de Dijon

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Auteur

Patrick Bouchet

Editeur

Editions Universitaires de Dijon

Genre

sociologie du sport

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Chercheur, expert, lanceur d’alerte, militant

Patrick Bouchet

Paru le 25/06/2026

310 pages

Editions Universitaires de Dijon

25,00 €

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