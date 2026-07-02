Après avoir conquis sa liberté, Consuelo devient la Comtesse de Rudolstadt : un roman plus politique où l'art et l'engagement se croisent dans une Europe en crise. Il est loin, le temps où l'infortunée Consuelo rasait les murs de sa Scuola vénitienne. Sa voix si pure l'a portée loin, jusque sur les plus grandes scènes d'Europe. Mais son ascension sociale ne la protègera ni des pièges du pouvoir ni des ombres du passé. Sitôt mariée au Comte Albert de Rudolstatd, et sitôt veuve, elle triomphe désormais à la cour de Vienne, mais les empereurs aussi ont leurs caprices de diva. Jetée en prison par Frédéric II, la voilà bientôt délivrée par une mystérieuse société secrète... Qui sont donc ces illuminés ? Et qui se cache derrière le masque de son libérateur, le mystérieux chevalier Liverani ? Entre passion, pouvoir et rêves de fraternité, l'héroïne est transportée au gré d'un souffle nouveau qui passe sur l'Europe.