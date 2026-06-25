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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

La Boîte du dragon

Danielle Trussoni

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Entre casse-têtes et occultisme, un jeu de piste sur les traces de guerriers japonais déchus. Un nouveau défi attend Mike Brink - et pas des moindres... Créateur d'énigmes de génie, il a été convié à Tokyo pour ouvrir la légendaire Boîte du Dragon, un mystérieux casse-tête qui n'a jamais été résolu en plus de 150 ans. Seuls deux être humains en connaissaient la solution : l'empereur Meiji, qui l'a dissimulé dans un temple loin du palais, et Ogawa, le créateur sadique du casse-tête. Mais tous deux sont morts depuis des siècles, et le secret de la Boîte du Dragon avec eux. Brinks n'est pas le seul sur la piste de la Boîte : il devra affronter un groupe de fanatiques dirigés par deux soeurs, descendantes d'un clan de samouraïs déchus, et bien décidées à s'approprier le secret de Meiji. Le maître des énigmes comprend qu'il va devoir se battre pour sa vie.

Par Danielle Trussoni
Chez Pocket

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Auteur

Danielle Trussoni

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

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La Boîte du dragon

Danielle Trussoni trad. Dominique Haas, Stéphanie Leigniel

Paru le 25/06/2026

448 pages

Pocket

9,90 €

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