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Sociologie Volume 2/2026 . Edition

PUF, Xxx

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Créée en 2010, Sociologie est diffusée en version papier et disponible en ligne à raison de quatre numéros par an. Revue généraliste, elle a pour objectif principal de publier des articles scientifiques originaux. Comme son intitulé l'indique, il s'agit d'une revue de sociologie (et non de sciences sociales), mais ouverte sur ses frontières avec les autres disciplines qui viendraient discuter ses concepts et ses objets. Sociologie ne se revendique d'aucune école théorique ou méthodologique. Elle privilégiera une approche pluraliste de la discipline sous la seule condition du respect des règles d'administration de la preuve. Son intitulé, volontairement au singulier, témoigne de cet attachement à l'unité de la discipline.

Par PUF, Xxx
Chez Presses Universitaires de France

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Auteur

PUF, Xxx

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Sociologie

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Sociologie Volume 2/2026 . Edition

PUF, Xxx

Paru le 25/06/2026

Presses Universitaires de France

25,00 €

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