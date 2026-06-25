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La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie

Documentation française, Xxx

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Agir dès le plus jeune âge pour un monde sans préjugés Comme chaque année, ce rapport comporte un état des lieux du racisme en France et l'analyse de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) quant à la politique menée par le Gouvernement pour éradiquer la discrimination raciale. Dans un contexte de hausse des actes racistes et antisémites et de la fluctuation de l'indice de tolérance, les analyses de la CNCDH sont fondées sur des données variées telles que les bilans statistiques des ministères de l'Intérieur et de la Justice, des enquêtes d'opinion et des études de chercheurs. Le focus de cette édition porte sur la construction des préjugés racistes dès le plus jeune âge, au travers de différents lieux de socialisation : école, sport, culture, mais aussi des réseaux sociaux lors de l'entrée dans l'adolescence. L'accent est également mis sur les moyens et actions à mettre en oeuvre pour déconstruire ces préjugés.

Par Documentation française, Xxx
Chez La Documentation Française

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Auteur

Documentation française, Xxx

Editeur

La Documentation Française

Genre

discriminations, exclusion, ra

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La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie

Documentation française, Xxx

Paru le 25/06/2026

400 pages

La Documentation Française

22,00 €

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