Prévenir et lutter contre le harcèlement scolaire

Une approche de la prévention du harcèlement scolaire centrée sur la qualité des relations et sur le climat scolaire, avec la méthode TEAL (Tous épanouis à l'école). Cycle 3. Objectifs - Aider les équipes éducatives à instaurer des pratiques favorisant la solidarité, la confiance et la sécurité , et à intégrer ces dimensions dans leur quotidien. - Former des enseignants aux compétences psychosociales et à la communication bienveillante afin de limiter le harcèlement scolaire et améliorer le climat de classe. Points forts - L'ouvrage s'appuie sur un programme de développement des compétences psychosociales (TEAL) avec des activités prêtes à l'emploi, élaborées et ajustées dans le cadre de recherches menées en établissements scolaires. - En renforçant ces compétences et en agissant sur les dynamiques de groupe, la démarche proposée contribue à créer un climat relationnel protecteur qui réduit la probabilité d'émergence des situations de harcèlement. - L'ouvrage guide les professionnels non seulement dans la mise en oeuvre de ce programme, mais aussi dans des actions concrètes permettant d' agir sur le climat scolaire au quotidien. Inclus 10 ateliers à mettre en place avec les élèves. Des fiches élèves prêtes à l'emploi. 15 vidéos. Des mémos imprimables pour les parents. "La valeur ajoutée de cet ouvrage tient à la mise à disposition d'un programme complet impliquant les élèves, les enseignants et les parents, testé en établissements scolaires , ainsi qu'à un accompagnement progressif pour en faciliter l'appropriation".