Mettre en oeuvre l'enseignement explicite

L'ouvrage offre une exploration approfondie et résolument pratique de l'enseignement explicite, qui s'appuie à la fois sur les recherches internationales les plus récentes et sur une connaissance fine du terrain. Cycles 2 & 3. Objectifs - Aider les enseignant. e. s à mettre en oeuvre la démarche explicite , en restant fidèle aux exigences du métier et proche des besoins réels des élèves. - Mettre en lumière ce que font concrètement les enseignants, et surtout comment ces pratiques peuvent être adaptées et mises en oeuvre au quotidien. Points forts L'ouvrage, très accessible, montre comment : - rendre les apprentissages lisibles, - réduire les implicites scolaires, - sécuriser les élèves en difficulté, - construire une autonomie réelle et durable. Conçu comme un guide pratique il propose : - des fiches-outils opérationnelles, - des schémas explicatifs, - des exemples de situations de classe, - des grilles d'analyse directement utilisables. En mettant l'accent sur l a clarté, l'équité, l'efficacité et la réalité des classes , ce livre ne propose pas une méthode de plus, mais un véritable levier professionnel pour enseigner mieux, avec plus de sérénité et d'impact.