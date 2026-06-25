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#Essais

Mettre en oeuvre l'enseignement explicite

Valérian Florentin, Anaïs Florentin Proy

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L'ouvrage offre une exploration approfondie et résolument pratique de l'enseignement explicite, qui s'appuie à la fois sur les recherches internationales les plus récentes et sur une connaissance fine du terrain. Cycles 2 & 3. Objectifs - Aider les enseignant. e. s à mettre en oeuvre la démarche explicite , en restant fidèle aux exigences du métier et proche des besoins réels des élèves. - Mettre en lumière ce que font concrètement les enseignants, et surtout comment ces pratiques peuvent être adaptées et mises en oeuvre au quotidien. Points forts L'ouvrage, très accessible, montre comment : - rendre les apprentissages lisibles, - réduire les implicites scolaires, - sécuriser les élèves en difficulté, - construire une autonomie réelle et durable. Conçu comme un guide pratique il propose : - des fiches-outils opérationnelles, - des schémas explicatifs, - des exemples de situations de classe, - des grilles d'analyse directement utilisables. En mettant l'accent sur l a clarté, l'équité, l'efficacité et la réalité des classes , ce livre ne propose pas une méthode de plus, mais un véritable levier professionnel pour enseigner mieux, avec plus de sérénité et d'impact.

Par Valérian Florentin, Anaïs Florentin Proy
Chez Nathan

|

Auteur

Valérian Florentin, Anaïs Florentin Proy

Editeur

Nathan

Genre

Pédagogie

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Mettre en oeuvre l'enseignement explicite

Valérian Florentin, Anaïs Florentin Proy

Paru le 25/06/2026

192 pages

Nathan

26,00 €

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Scannez le code barre 9782095065614
9782095065614
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