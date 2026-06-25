Nos rêves lointains

Rêvé, parcouru, réinventé, "le lointain" passionne les photographes qui explorent tout aussi bien des espaces géographiques qu'imaginaires. Tels des points sur un planisphère, leurs images composent une traversée faite d'attentes, de routes, de mers et d'horizons désertiques, de visages et d'histoires partagées. Des grands espaces saisis par Sigurgeir Sigurjónsson et Françoise Huguier aux errances contemplatives d'Antoine d'Agata et de Jair Lanes se dessine une cartographie sensible du monde, empreinte de l'expérience du photographe et de son désir de trouver dans l'"ailleurs" une autre façon d'être à soi. En écho à une sélection de 90 photographies issues de la collection de la Fnac, Nathacha Appanah imagine une création littéraire originale, ouvrant des chemins inattendus et conférant aux images une dimension poétique nouvelle. La collection de la Fnac porte en elle une histoire, celle de la photographie, de sa reconnaissance comme medium et comme art, ainsi que celle du rôle pilote et généreux joue´par la Fnac dans sa compréhension et sa diffusion auprès d'un large public. Constituée dès 1978, elle compte 1800 photographies de plus de 500 auteurs. Foisonnante et témoin de la diversité des "écritures photographiques", elle est un trésor patrimonial et un support passionnant pour raconter l'histoire de l'image des XXe et XXIe siècles. Depuis 2014, la collection de la Fnac est conservée au musée Nicéphore-Niépce à Chalon-sur-Saône.