Lire et enseigner la littérature de jeunesse en 6ᵉ

Un ouvrage complet pour développer le plaisir de lire en classe. - Une grande introduction documentée avec tout ce qu'il faut savoir sur la littérature de jeunesse. - 10 oeuvres emblématiques analysées avec précision dans des séquences clés en main avec : - tous les outils pratiques : biographie, résumé, analyse, mise en réseaux... - des séances clés en main suivant un projet d'apprentissage clair. - des projets à faire en co-animation avec le professeur documentaliste au CDI. - 10 ateliers littéraires créatifs pour développer et prolonger le plaisir de lire (inventer un jeu de lecture, préparer une rencontre de lecture à voix haute...). Avec en plus : - Des interviews filmées des auteurs à visionner en classe. - Des extraits lus à voix haute par les auteurs et les autrices. - Des documents d'archives exclusifs exclusifs des auteurs et des autrices.