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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Lire et enseigner la littérature de jeunesse en 6ᵉ

Christophe Lécullée, Collectifs

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Un ouvrage complet pour développer le plaisir de lire en classe. - Une grande introduction documentée avec tout ce qu'il faut savoir sur la littérature de jeunesse. - 10 oeuvres emblématiques analysées avec précision dans des séquences clés en main avec : - tous les outils pratiques : biographie, résumé, analyse, mise en réseaux... - des séances clés en main suivant un projet d'apprentissage clair. - des projets à faire en co-animation avec le professeur documentaliste au CDI. - 10 ateliers littéraires créatifs pour développer et prolonger le plaisir de lire (inventer un jeu de lecture, préparer une rencontre de lecture à voix haute...). Avec en plus : - Des interviews filmées des auteurs à visionner en classe. - Des extraits lus à voix haute par les auteurs et les autrices. - Des documents d'archives exclusifs exclusifs des auteurs et des autrices.

Par Christophe Lécullée, Collectifs
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Christophe Lécullée, Collectifs

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Pédagogie

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Lire et enseigner la littérature de jeunesse en 6ᵉ

Christophe Lécullée, Collectifs

Paru le 25/06/2026

288 pages

Editions Gallimard

35,00 €

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Scannez le code barre 9782073152770
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