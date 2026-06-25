Mon cahier de problèmes de maths CM2

Le cahier idéal pour progresser en résolution de problèmes en CM2 ! Ce cahier Bordas accompagne les élèves de CM2 (10-11 ans) pour revoir toutes les notions de maths du programme et s'entraîner efficacement à la résolution de problèmes, étape clé avant l'entrée en 6e. > Un entraînement complet et progressif Votre enfant trouvera dans ce cahier : - Un rappel simple et clair des notions à connaître - Des exercices et petits problèmes de difficulté croissante - Des explications guidées pour apprendre à raisonner - Des conseils pour éviter les pièges classiques - Des problèmes défis pour aller plus loin - Des mémos utiles (tables de multiplication, unités de mesure...) + Tous les corrigés sont regroupés à la fin du cahier pour permettre à l'enfant de travailler en autonomie ou avec un adulte. > Les objectifs : - Comprendre ce que l'on cherche dans un problème - Choisir la bonne méthode de résolution - Gagner en confiance et en autonomie - Consolider les bases indispensables avant le collège - Revoir tous les domaines du programme : Nombres, calcul et résolution de problèmes Grandeurs et mesures Espace et géométrie