Pratique et élégant, notre agenda vous accompagnera tout au long de l'année dans la paix des sages et des saints. Indispensable pour organiser vos journées, vous y trouverez, pour rythmer vos semaines, des prières de toutes les époques ! Retrouvez dans l'agenda Prier 2026 : - Les semaines présentées sur deux pages- Chaque jour, les références liturgiques et la fête à souhaiter- Chaque semaine, une citation et une prière pour méditer le cycle de l'année liturgique- Le calendrier des fêtes orthodoxes, juives et musulmanes- Les cartes de France et d'Europe en couleurs- Couverture brillante renforcée, coins prédécoupésNOUVEAU : - Chaque mois, la présentation du calendrier mensuel et une page de note- Un format plus grand mais toujours aussi simple à emporter avec vous !