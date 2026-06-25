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Les grands papes qui ont façonné l'Eglise

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Les grands papes, de saint Pierre à Léon XIV Suivre le fil historique, haut en couleur, de la papauté, pouvoir patriarcal qui depuis plus de deux mille ans cherche à faire le pont entre le visible et l'invisible, est à la fois émouvant, passionnant et utile. Pour revisiter les interactions entre la vie spirituelle, religieuse, culturelle, politique qui ont tissé l'histoire et les mentalités de l'Occident. Et pour éclairer les rouages de la mondialisation, dont la papauté a été un fer de lance.

Par Collectif
Chez XXXX

|

Auteur

Collectif

Editeur

XXXX

Genre

Histoire des religions

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Les grands papes qui ont façonné l'Eglise

Collectif

Paru le 02/07/2026

68 pages

XXXX

8,50 €

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