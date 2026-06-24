Spider-Man & Black Cat

Spider-Man cédera-t-il au charme de la Chatte Noire ? Oui, la croiser porte souvent malheur mais pour Peter Parker, la déveine n'est jamais loin de toute façon ! Et si aider cette audacieuse antihéroïne lui permet de se ranger du bon côté de la loi, notre Tisseur a peu de chance de résister ! On sort les confettis ! Peter Parker revient sur grand écran dans Spider-Man : Brand New Day. Pour célébrer l'événement, cette collection en 10 tomes vous plonge dans les aventures du Tisseur aux côtés d'autres héros Marvel presque aussi célèbres que lui... et tout ça sans se ruiner !