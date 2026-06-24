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#Comics

Spider-Man & Black Cat

Marv Wolfman, Roger Stern, Joe Kelly, Keith Pollard

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Spider-Man cédera-t-il au charme de la Chatte Noire ? Oui, la croiser porte souvent malheur mais pour Peter Parker, la déveine n'est jamais loin de toute façon ! Et si aider cette audacieuse antihéroïne lui permet de se ranger du bon côté de la loi, notre Tisseur a peu de chance de résister ! On sort les confettis ! Peter Parker revient sur grand écran dans Spider-Man : Brand New Day. Pour célébrer l'événement, cette collection en 10 tomes vous plonge dans les aventures du Tisseur aux côtés d'autres héros Marvel presque aussi célèbres que lui... et tout ça sans se ruiner !

Par Marv Wolfman, Roger Stern, Joe Kelly, Keith Pollard
Chez Panini comics

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Auteur

Marv Wolfman, Roger Stern, Joe Kelly, Keith Pollard

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Spider-Man & Black Cat

Marv Wolfman, Roger Stern, Joe Kelly, Keith Pollard

Paru le 24/06/2026

136 pages

Panini comics

6,99 €

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