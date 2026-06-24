La forteresse de Vador

L'Empire Galactique resserre son étau autour de la planète Mon Cala. Pour vaincre le peuple du Général Ackbar, Tarkin fait appel à Dark Vador, le bras droit de l'Empereur, qui a également pour mission d'éliminer tous les Jedi qui ont survécu à la grande purge. Suite et fin des aventures de Dark Vador dans la série qui suit son parcours initiatique au sein de l'Empire, après La Revanche des Sith. Une saga captivante qui éclaire la transformation d'Anakin Skywalker en Dark Vador. La galaxie Star Wars poursuit son expansion au format POCHE. Cette seconde série Dark Vador se situe entre La Revanche des Sith et Rogue One : A Star Wars Story. Elle suit les premiers pas du Seigneur Sith ainsi que sa traque impitoyable des derniers Jedi. Un récit complet en deux tomes.