Les cendres de Jedha

Luke Skywalker, Leia, Han et les Rebelles se rendent dans les ruines de Jedha, détruite par l'Etoile de la Mort, pour soutenir les partisans de Saw Gerrera face à l'Empire. Pour l'emporter, l'Alliance Rebelle aura besoin de l'aide des Mon Calamari, mais le peuple d'Ackbar est sous le joug impérial, et la seule personne capable de les convaincre est en prison ! La galaxie Star Wars continue de s'étendre au format POCHE. Ce volume marque le véritable début (après le crossover La Citadelle Hurlante) de Kieron Gillen à la tête de la série "amirale" . Les lecteurs qui ont découvert Star Wars en comics au format POCHE retrouveront avec plaisir les auteurs de la série Dark Vador, également disponible dans ce format.