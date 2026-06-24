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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Ailes d'Argent et Jeux Maudits

Evie Marceau

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Après mille ans, les faes endormis s'éveillent... et le chaos s'annonce. Fiancée. Idole. Traîtresse. Promise à un futur roi aussi cruel qu'ambitieux, Sabine rêvait autrefois de tout abandonner pour Wolf, le chasseur qui avait conquis son coeur. Mais sa trahison la condamne à une nouvelle prison : la cour décadente de son fiancé. Là, contre toute attente, elle scelle une alliance avec son futur époux. Ambitieux. Séduisant. Etonnamment complexe. Ensemble, ils pourraient sauver le royaume d'Astagnon d'un mal ancien... mais en exploitant son pouvoir, Sabine risque de devenir ce qu'elle méprise le plus. Une chasseuse. Une guerrière. Une pécheresse. En la trahissant, Wolf croyait la protéger. Désormais forcé de rester près d'elle en tant que garde du corps, il lutte contre ses sentiments tout en cherchant à dissimuler le secret mortel de Sabine et empêcher une guerre imminente. Mais son voyage aux frontières ennemies révèle une vérité explosive qui le replonge dans un passé obscur qu'il croyait enfoui à jamais. Dans une danse de danger et de désir, ce ne sont plus seulement leurs vies qui sont en jeu... mais leurs coeurs, en guerre l'un contre l'autre. #Faes #Magie #Ennemies-to-Lovers #BodyguardRomance

Par Evie Marceau
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Evie Marceau

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Fantasy

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Ailes d'Argent et Jeux Maudits

Evie Marceau

Paru le 24/06/2026

MXM Bookmark

29,99 €

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