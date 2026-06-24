Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Phraser les vagues

Chantal Delourme

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les Vagues (The Waves), texte majeur dans l'oeuvre de Virginia Woolf, est également le plus énigmatique. Cela tient à la singularité de cette cheville ouvrière qu'est la phrase woolfienne, ainsi qu'en témoigne déjà le nom de "playpoem" que Virginia Woolf lui avait donné. Incarnant au travers de prénoms des formes de vie stylisées par des leitmotive différenciés, les voix sont des instances de la passagèreté de la vie, dont la phrase woolfienne fait s'entrechoquer les échelles. Exilées dans un présent pur, elles sont ensuite recueillies dans la mémoire de celui qui tient lieu de narrateur. Agencées telles une partition fuguée, elles sont à la fois multiples et une, laissent trace de l'effraction de la mort et de l'effroi, disent les vertiges de la finitude. La phrase woolfienne est tout au long traversée par l'archive bruissante de la littérature, dont elle charrie les noms, les rémanences spectrales et les mises en abyme. Elle déploie également sa puissance critique dans les différentes manières dont elle objecte à l'ordre du récit, aux phrases prescriptives, et aux collusions entre lieux du savoir et forces mortifères qui oeuvrent dans l'histoire. Mouvante, se rapportant à une origine insituable, se tenant souvent sur le bord du Rien, elle initie à une expérience d'écriture et de lecture inédite.

Par Chantal Delourme
Chez Hermann

|

Auteur

Chantal Delourme

Editeur

Hermann

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Phraser les vagues par Chantal Delourme

Commenter ce livre

 

Phraser les vagues

Chantal Delourme

Paru le 24/06/2026

130 pages

Hermann

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037048813
9791037048813
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.