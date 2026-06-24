Le mensonge climatique - Faites entrer l'accusé : le CO2 bouc émissaire ?

Et si le réchauffement climatique n'était pas d'abord une affaire de science, mais de pouvoir ? Dans cet ouvrage rigoureux et documenté, Claude Duverney remonte aux origines politiques, institutionnelles et idéologiques du discours climatique dominant, en analysant en profondeur le fonctionnement du GIEC, ses rapports, ses controverses et ses zones d'ombre. A travers une enquête minutieuse, nourrie d'archives, de témoignages et d'analyses scientifiques, l'auteur met en lumière les mécanismes de fabrication du "consensus" , la sélection orientée des experts, l'influence des gouvernements et la transformation progressive de la climatologie en instrument de légitimation politique. Sans nier l'existence du changement climatique, ce livre interroge frontalement la manière dont il est interprété, médiatisé et utilise pour justifier des choix économiques, sociaux et géopolitiques majeurs. Un ouvrage à contre-courant, destine a tous ceux qui refusent les dogmes et souhaitent comprendre les dessous d'un débat devenu central pour l'avenir des sociétés modernes. "La science climatique est devenue une science ancillaire : elle ne précède plus la décision politique, elle la justifie. Le CO2 n'est plus un objet d'étude, mais un accuse désigné, au service d'un récit mondialement orchestre". Entre enquête historique, critique institutionnelle et réflexion sur la place de la science dans la démocratie, CO2 : une incrimination politique délibérée invite le lecteur à exercer son esprit critique face à l'un des enjeux majeurs du XXIe siècle.