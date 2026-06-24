La fille de la résistance

Après la mort de sa grand-mère, Caroline trie des papiers. Elle trouve une lettre d'amour datant de la Seconde Guerre mondiale signée par un mystérieux "E" qui n'est pas son grand-père. Intriguée, elle décide de remonter le fil d'une histoire familiale placée sous le sceau du secret. Une histoire qui la conduit en octobre 1940. Hélène, étudiante à La Sorbonne, décide de fonder un journal clandestin après que la France a basculé dans la collaboration. Alors que la répression envers les Juifs s'intensifie, les amis d'Hélène disparaissent, se font arrêter, exécuter... Hélène, qui résiste, est également en grand danger. Et un jour, lors d'un contrôle qui pourrait la conduire à la déportation, un homme s'interpose et la sauve. Peu à peu, ces deux jeunes gens que tout sépare tombent amoureux. Tout les oppose, mais ils sont prêts à tout risquer, y compris leur vie...