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Le double tirage Marseille-Belline

Colette Silvestre

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Plongez au coeur d'une méthode inédite qui associe la puissance du Tarot de Marseille à la finesse de l'Oracle de Belline pour des interprétations profondes. Si le Tarot de Marseille demeure une référence incontournable dans l'art divinatoire, l'Oracle de Belline se distingue par sa finesse et sa richesse symbolique. Ensemble, ils créent un dialogue unique : l'Oracle affine et nuance les messages des arcanes du Tarot, amplifiant la portée de chaque tirage. Ce livre propose plus de 1000 associations entre les cartes des deux jeux, offrant des enseignements pour enrichir vos tirages. Révélant des symboles qui tantôt s'harmonisent, tantôt s'opposent, ces combinaisons offrent des interprétations plus précises. L'autrice vous guide pas à pas en vous offrant des repères clairs et des clés pour maîtriser l'utilisation conjointe de ces deux systèmes divinatoires. Vous découvrirez comment les cartes interagissent, se complètent ou se confrontent, pour donner naissance à des messages puissants et nuancés. Avec un peu de pratique et de persévérance, les éventuelles difficultés s'estomperont, laissant place à une intuition plus affûtée - véritable fondement de toute interprétation divinatoire.

Par Colette Silvestre
Chez Editions Jacques Grancher

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Auteur

Colette Silvestre

Editeur

Editions Jacques Grancher

Genre

Arts divinatoires

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Le double tirage Marseille-Belline

Colette Silvestre

Paru le 24/06/2026

304 pages

Editions Jacques Grancher

18,00 €

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Scannez le code barre 9782733916193
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