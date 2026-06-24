Les fondamentaux de l'étudiant en droit

Pack Etudiant Essentiel 2027 LexisNexis Le pack indispensable pour réussir sa rentrée en droitLe Pack Etudiant Essentiel 2027 LexisNexis réunit les outils incontournables pour bien démarrer ses études de droit : le Code civil 2027, le Dictionnaire du vocabulaire juridique 2027, un ouvrage de méthodologie à destination des étudiants et, en plus, la Constitution du 4 octobre 1958 offerte. Pensé pour accompagner les étudiants dès la première année, ce pack permet de maîtriser les bases du droit civil, de comprendre le langage juridique, d'acquérir les bons réflexes méthodologiques et de disposer du texte constitutionnel de référence. A seulement 35 ? , il constitue une offre complète, pratique et accessible pour aborder sereinement les cours, les travaux dirigés, les révisions et les examens. Les atouts du Pack Etudiant Essentiel 2027 : 1. Le Code civil 2027 : la référence incontournable de la rentrée Le Code civil 2027 LexisNexis rassemble les principes fondamentaux du droit civil dans une édition complète, actualisée et autorisée aux examens. Il réunit les textes essentiels, de nombreuses décisions de jurisprudence, des annotations, des références bibliographiques ainsi que des textes complémentaires internationaux, européens et internes. Indispensable tout au long du cursus, il accompagne les étudiants dans les grandes matières du droit civil : personnes, famille, biens, obligations, contrats, responsabilité, successions, régimes matrimoniaux ou encore sûretés. Réalisé sous la direction scientifique de Laurent Leveneur, professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas et directeur du Laboratoire de droit civil, ce code offre un contenu fiable, rigoureux et adapté aux exigences universitaires. 2. Le Dictionnaire du vocabulaire juridique 2027 : comprendre le langage du droit Avec plus de 4 300 entrées, le Dictionnaire du vocabulaire juridique LexisNexis propose des définitions claires, précises et synthétiques des principaux termes juridiques. Il aide les étudiants à mieux comprendre leurs cours, leurs manuels, les décisions de justice et les textes juridiques. Toutes les grandes matières enseignées de la L1 au M1 y sont abordées : histoire du droit, droit privé, droit public, droit pénal, droit des affaires, droit européen, droit international, procédure civile ou encore procédure pénale. Simple, pratique et accessible, il constitue le compagnon idéal pour acquérir rapidement le vocabulaire indispensable à la réussite des études de droit. 3. Un ouvrage de méthodologie pour adopter les bons réflexes Le pack comprend également un ouvrage de méthodologie à destination des étudiants, conçu pour les aider à maîtriser les exercices juridiques fondamentaux. Comment lire un arrêt ? Comment construire un commentaire, une dissertation ou un cas pratique ? Comment organiser ses révisions et structurer son raisonnement juridique ? Cet ouvrage accompagne les étudiants dans l'acquisition des méthodes attendues à l'université. Un véritable atout pour gagner en efficacité, en rigueur et en confiance dès les premières semaines de cours. 4. La Constitution du 4 octobre 1958 offerte Le pack contient également la Constitution du 4 octobre 1958, texte fondamental de la Ve République, offerte dans le cadre de cette offre. Un complément utile pour les étudiants, notamment en droit constitutionnel, institutions politiques, libertés fondamentales et droit public. Elle permet de disposer facilement du texte de référence pour suivre les cours, préparer les travaux dirigés et réviser les notions essentielles. 5. Un prix attractif : seulement 35 ? Proposé au prix de 35 ? , le Pack Etudiant Essentiel 2027 LexisNexis offre une solution complète et accessible pour s'équiper efficacement à la rentrée. Il réunit un code de référence, un dictionnaire juridique, un ouvrage de méthodologie et la Constitution du 4 octobre 1958 offerte : tout l'essentiel pour comprendre, apprendre et réussir dès le début de l'année universitaire.