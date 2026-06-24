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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Efface-moi !

Christophe Guillaumot

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Toulouse. Au Bureau des Affaires non résolues, Gaspard, 16 ans, propose au capitaine Ruben Arcega de rouvrir un cold case. Au lycée, Garance l'a supplié d'enquêter sur la disparition de sa cousine Candice onze ans plus tôt... A l'époque, un serial killer surnommé l'Effaceur par les médias sévissait. Ses proies : des jeunes filles, qu'il entraînait dans les égouts et séquestrait... Une seule en a réchappé. Grâce à son témoignage, le tueur croupit en prison. Candice serait-elle une de ses victimes, jamais identifiée ? Gaspard et Ruben interrogent le criminel. Il nie toute implication mais se vante d'être entré dans le Panthéon du mal. Peu de temps après, il s'évade. L'Effaceur est-il de retour ?

Par Christophe Guillaumot
Chez Rageot

|

Auteur

Christophe Guillaumot

Editeur

Rageot

Genre

Suspense

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Efface-moi !

Christophe Guillaumot

Paru le 24/06/2026

288 pages

Rageot

8,60 €

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