Analysez en détail 33 célèbres parties, grâce aux explications d'un spécialiste du jeu ! Apprendre le déplacement des pièces, c'est bien. Mais comment un joueur doit-il véritablement s'y prendre pour progresser une fois qu'il connaît les bases ? Dans ce livre, Irving Chernev analyse 33 parties complètes. Il vous explique le raisonnement qui se cache derrière chaque coup joué par les champions, et des diagrammes seront là pour étayer son discours. Rejouer ces parties en suivant ses explications donne un véritable aperçu de la puissance des pièces et de la manière de les jouer le plus efficacement possible "Le novice qui parcourt les échecs coup par coup ouvrira les portes d'un royaume de sagesse échiquéenne à nul autre pareil". Leonard Barden, joueur d'échecs anglais