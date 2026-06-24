The Husky and His White Cat Shizun Tome 3

Alors que Mo Ran accompagne Chu Wanning afin de démasquer le responsable des mystérieux incidents qui tourmentent sa nouvelle vie, il sent sa haine envers son shizun vaciller peu à peu. Mais le désastre frappe à nouveau : l'ouverture de la Faille Céleste, une déchirure dans le tissu du monde, libère les démons les plus féroces des Enfers sur l'humanité. Malgré tout ce qu'il a vécu depuis son retour à la vie, Mo Ran n'est pas prêt à affronter la plus grande tragédie de son existence passée : celle qui l'a à jamais dressé contre son shizun et l'a conduit sur la route solitaire menant à un trône couvert de sang. Pour échapper à ce destin amer, il devra faire un nouveau choix et rompre avec le passé. Mais même si les événements de cette vie prennent une tournure différente, les sacrifices à venir n'en seront pas moins douloureux.