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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Cahier de Jeux

Collectif, Le 1

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Pour ce tout premier hors-série jeux proposé à ses lecteurs, le 1 voit grand, avec des dizaines de défis sur le thème de la mythologie – quiz, énigmes en tout genre, labyrinthes, mots mêlés, rébus et autres tests. Pour couronner le tout, chacune des deux feuilles géantes de ce numéro très spécial présente un poster ludique, avec, sur l'une, un " cherche et trouve " olympien et, sur l'autre, la plus grande grille de mots fléchés de l'été, concoctée par l'équipe de Grillé. Une odyssée à travers le temps et les mythes, de la Grèce antique à la Scandinavie. Car la mythologie ne nous a jamais quittés. Elle se glisse encore aujourd'hui dans la musique que nous écoutons, dans l'atlas sur nos étagères, dans la sirène du camion de pompier ou les céréales du petit déjeuner. Elle est l'écho d'une culture européenne qui vit en nous sans qu'aucun mentor ne nous l'ait enseignée.

Par Collectif, Le 1
Chez Le 1

|

Auteur

Collectif, Le 1

Editeur

Le 1

Genre

Jeux

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Cahier de Jeux

Collectif, Le 1

Paru le 24/06/2026

Le 1

7,90 €

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