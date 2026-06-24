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#Manga

You Are So Cute Tome 6

Akari Hatta

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Nana et Sudaka souhaitent partir en voyage grâce au cadeau de Kiku et Hama. Toutefois, la jeune fille doit d'abord convaincre la mère de son amoureux et son compagnon... A l'occasion d'une rencontre, elle en apprend plus sur l'enfance difficile de l'élu de son coeur. Nana décide alors de donner le meilleur d'elle-même au cours du voyage pour prendre soin de son petit ami. Cependant, l'idée de passer une nuit seule avec lui ne la quitte pas une seconde ! Les deux tourtereaux arriveront-ils à profiter de leur périple ? You Are So Cute est une adorable comédie romantique mettant en scène un duo improbable ! Sous la plume enjouée d'Akari Hatta, découvrez le quotidien mouvementé d'une lycéenne ingénue et d'un voyou au grand coeur !

Par Akari Hatta
Chez Akata

|

Auteur

Akari Hatta

Editeur

Akata

Genre

Shojo/fille

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You Are So Cute Tome 6

Akari Hatta trad. Jocelin Meunier

Paru le 24/06/2026

Akata

7,30 €

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