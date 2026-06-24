You Are So Cute Tome 6

Nana et Sudaka souhaitent partir en voyage grâce au cadeau de Kiku et Hama. Toutefois, la jeune fille doit d'abord convaincre la mère de son amoureux et son compagnon... A l'occasion d'une rencontre, elle en apprend plus sur l'enfance difficile de l'élu de son coeur. Nana décide alors de donner le meilleur d'elle-même au cours du voyage pour prendre soin de son petit ami. Cependant, l'idée de passer une nuit seule avec lui ne la quitte pas une seconde ! Les deux tourtereaux arriveront-ils à profiter de leur périple ? You Are So Cute est une adorable comédie romantique mettant en scène un duo improbable ! Sous la plume enjouée d'Akari Hatta, découvrez le quotidien mouvementé d'une lycéenne ingénue et d'un voyou au grand coeur !