Swingin' Dragon & Tiger Boogie Tome 4

A force de côtoyer Odajima, Tora commence à lui porter un regard différent et ne peut s'empêcher d'être troublée de le voir se rapprocher de Shima, une pianiste de talent. Serait-elle jalousie ? Côté musique, c'est également mouvementé : outre une seconde "Tora" qui lui fait de l'ombre, la cohésion de l'ensemble est au plus bas et le plan de Maruyama semble semé d'embûches. C'est dans cette atmosphère tendue que Swingin' Tiger Boogie doit assurer le concert d'adieu de Charlie. Mais dans ces conditions, le succès sera-t-il au rendez-vous ? " ... les mises en scènes sont plutôt bien pensées ; notamment en ce qui concerne la musique. On trouve ainsi des métaphores visuelles chargées d'émotions, ainsi que des concerts à l'euphorie contagieuse". Gaak. fr " Une vraie bouffée d'air frais". Les Blasblas de Tachan " Au fil de ce premier tome déjà riche et mené tambour battant, Koukou Haida trouve un parfait équilibre entre les différentes facettes de son oeuvre et nous y entraîne totalement". Manga-news. com