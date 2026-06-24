Avis de tempête, second carnet

" Avis de tempête " est bien plus qu'un recueil d'articles : c'est une alerte lucide, érudite et provocante face à une modernité en décomposition. Pourquoi les systèmes politiques semblent-ils s'épuiser ? Sommes-nous à l'aube d'un nouvel âge de civilisation ? Le temps est-il vraiment linéaire ? Notre société fabrique-t-elle davantage d'individus libres... ou des êtres toujours plus conditionnés ? Dans ce deuxième cahier d'Avis de Tempête, Simon Couval et Jean-René Pessione poursuivent leur exploration des grands bouleversements contemporains à travers une série de textes courts, incisifs et volontiers iconoclastes. Nomadisme, philosophie, spiritualité, critique sociale, histoire, pensée politique, mythes fondateurs, devenir de l'humanité : chaque chapitre ouvre une piste de réflexion et invite à relier les idées entre elles plutôt qu'à les enfermer dans des catégories. A contre-courant des discours convenus et des certitudes prémâchées, ce recueil propose moins des réponses définitives qu'une invitation à reprendre possession de sa pensée. Embarquez-vous dans une traversée intellectuelle pour lecteurs curieux, indépendants... et peu enclins à suivre les routes déjà tracées.