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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Avis de tempête, second carnet

Jean-René Pessione, Simon Couval

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" Avis de tempête " est bien plus qu'un recueil d'articles : c'est une alerte lucide, érudite et provocante face à une modernité en décomposition. Pourquoi les systèmes politiques semblent-ils s'épuiser ? Sommes-nous à l'aube d'un nouvel âge de civilisation ? Le temps est-il vraiment linéaire ? Notre société fabrique-t-elle davantage d'individus libres... ou des êtres toujours plus conditionnés ? Dans ce deuxième cahier d'Avis de Tempête, Simon Couval et Jean-René Pessione poursuivent leur exploration des grands bouleversements contemporains à travers une série de textes courts, incisifs et volontiers iconoclastes. Nomadisme, philosophie, spiritualité, critique sociale, histoire, pensée politique, mythes fondateurs, devenir de l'humanité : chaque chapitre ouvre une piste de réflexion et invite à relier les idées entre elles plutôt qu'à les enfermer dans des catégories. A contre-courant des discours convenus et des certitudes prémâchées, ce recueil propose moins des réponses définitives qu'une invitation à reprendre possession de sa pensée. Embarquez-vous dans une traversée intellectuelle pour lecteurs curieux, indépendants... et peu enclins à suivre les routes déjà tracées.

Par Jean-René Pessione, Simon Couval
Chez JMG Editions

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Auteur

Jean-René Pessione, Simon Couval

Editeur

JMG Editions

Genre

Littérature française

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Avis de tempête, second carnet

Jean-René Pessione, Simon Couval

Paru le 24/06/2026

156 pages

JMG Editions

16,50 €

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