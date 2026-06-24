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L'IA expliquée à ma grand-mère et aux autres

Arthur Gressier

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L'intelligence artificielle est partout. Mais savez-vous vraiment ce qu'elle est ? Elle déverrouille votre téléphone, choisit vos séries, rédige vos emails et pourrait bientôt conduire votre voiture. Pourtant, pour la plupart d'entre nous, l'IA reste une boîte noire, quelque part entre la promesse d'un monde meilleur et la crainte d'un futur incontrôlable. Sans jargon, sans formules mathématiques et sans prérequis technique, Arthur Gressier vous emmène dans les coulisses de la révolution technologique la plus importante de notre siècle. A travers des analogies simples et des exemples tirés de votre quotidien, vous découvrirez comment l'IA apprend et pourquoi elle se trompe parfois, ce qu'elle fait déjà pour vous, de votre fil Instagram à votre médecin, mais aussi ce qu'elle ne sait pas faire, malgré ce qu'on vous raconte. Vous explorerez les vrais enjeux qui façonnent notre époque : biais algorithmiques, transformation de l'emploi, protection de la vie privée, désinformation à grande échelle. Et vous comprendrez ce qui vous attend demain, pour vous y préparer dès aujourd'hui. Ni techno-béat ni alarmiste, cet ouvrage vous donne les clés pour comprendre, questionner et décider en connaissance de cause. Parce que l'avenir de l'IA ne se joue pas uniquement dans les laboratoires de la Silicon Valley, il se joue aussi dans les choix que vous faites aujourd'hui. Devenez un citoyen éclairé de l'ère de l'intelligence artificielle.

Par Arthur Gressier
Chez EccE

|

Auteur

Arthur Gressier

Editeur

EccE

Genre

Intelligence artificielle

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L'IA expliquée à ma grand-mère et aux autres

Arthur Gressier

Paru le 24/06/2026

342 pages

EccE

21,90 €

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